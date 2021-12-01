Uşak-Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Hasibe Güven'e hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kadın, refüjdeki demir bariyerlerin yanına düştü.

Olay yerine yaklaşık 900 metre uzaklıkta duran hafif ticari araçta bulunan A.A., sağlık ekiplerini arayarak bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan Güven, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün kendisi olduğunu söyleyen A.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Patronunun suçunu üstlendi

A.A.'nın emniyette çelişkili ifadelerde bulunması üzerine yapılan araştırmada aracı kendisinin değil çalıştığı iş yerinin sahibi S.P.'nin kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.P.'nin alkollü olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan S.P.'nin daha önce de 3 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve sürücü belgesine 2028 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Sağlık ekipleri yarım saat geç çağrıldı

Kaza sırasında araçta bulunan O.E. ile Y.P. de polis tarafından gözaltına alındı.

İncelemelerde, şüphelilerin kaza anından yaklaşık yarım saat sonra ekipleri arayarak kazayla ilgili bilgi verdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.P. tutuklanırken A.A., O.E. ve Y.P. serbest bırakıldı.