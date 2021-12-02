Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de pitbull cinsi köpek 5 öğrenciyi yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde bir lisenin bahçesine giren pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu hafif yaralanan 5 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir lisenin bahçesinde oynayan öğrenciler, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Öğrenciler okul binasına kaçarak köpekten kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Köpek belediye ekiplerince barınağa götürüldü
Hastaneye kaldırılan ve vücudunda hafif yaralar bulunan 5 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis köpeğin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.
Köpek barınağa götürüldü.
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