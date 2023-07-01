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Türkiye
AA 01.07.2023 00:25

Osmaniye'de sağanak: Sokaklar suyla doldu, yollar kapandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'de sağanak: Sokaklar suyla doldu, yollar kapandı
[Fotograf: AA]

İlçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile araçlar su altında kaldı, ağaçlar yollara devrildi.

Belediye ekipleri, fırtına ve sağanağın ardından ev ve iş yerlerinde yağmur suyu tahliyesi başlattı.

Osmaniye'de sağanak: Sokaklar suyla doldu, yollar kapandı

Ayrıca ekipler, devrilen ağaçları kaldırarak yolları yeniden trafiğe açtı.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, sağanak ve fırtınanın etkili olmasıyla ekiplerinin hemen sahaya çıktığını söyledi. 

Osmaniye'de sağanak: Sokaklar suyla doldu, yollar kapandı

Afet yaşadıklarını kaydederek ilçe halkına geçmiş olsun dileğini ileten Tarhan, şunları söyledi:

"Bugün saat 17.20 sularında ilçemizde sağanak yağış afete dönüşmüştür. Aniden bastıran ve etkisini artıran sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrilmiş, yollar kapanmıştır. İlk andan itibaren ekiplerimiz sahaya çıkarak gerekli müdahaleleri yapmıştır. Yıkılan ağaçlar ve su baskını nedeniyle kapanan yollar ekiplerimizin müdahalesi ile açılmıştır. Kadirli Belediyesi olarak iş yerlerinde zarara uğrayan esnaf arkadaşlarımızın zararlarının karşılanması için de ekiplerimize gerekli talimatı verdim."

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