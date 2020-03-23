Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 300 askerin Amanos kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda 3 farklı alanda terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu.

Açıklamada, sığınaklarda yapılan aramalarda patlayıcı malzemeleri, dijital dokümanlar ile yaşam malzemeleri ele geçirildiği, delil niteliği taşıyanlara el konduğu, geri kalanların ise imha edildiği belirtildi.