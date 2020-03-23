Ankara'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları artırılırken, Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların günlük market ihtiyaçlarının kiralanan motosikletli kuryeler aracılığıyla karşılanacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk etapta Ankara’da hizmet veren 17 market ve şubelerinin listelerini sosyal medya hesapları ve Büyükşehir Belediyesi web sayfasından paylaştı.

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonuna bağlı kuryelerin ücretlerini Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı karşılayacak.

"Talep artışına göre daha fazla kuryeyle devam edeceğiz"

Üyeler ile Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak göreve hazır olduklarını belirten Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz ise, “İlk etapta 100 kurye ile hizmet vereceğiz. Talep artışına göre daha fazla kuryeyle devam edeceğiz. Federasyon olarak üzerimize düşen bir görev var. 65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kısmi sokağa çıkma yasağı bitene kadar onların marketlerden sipariş ettikleri gıda ve temel ihtiyaçlarını 12.00-17.00 saatleri arasında adreslerine götüreceğiz. Şu dönemde tüm lokantalar ve birimler kapandı, motosikletli kuryelerimiz de işsiz kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu duruma el attı ve en azından kuryelerimize evlerine günlük para götürebilecekleri iş fırsatı oldu. Başkanımıza minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.