Osmaniye'de "Mahzen-3" operasyonu: 55 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre, Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-3 operasyonlarında 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da içinde bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı.

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