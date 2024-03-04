Osmaniye'de "Mahzen-3" operasyonu: 55 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Buna göre, Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-3 operasyonlarında 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da içinde bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2024
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/7tnnH1kGLD