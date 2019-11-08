Türkiye
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı08 Kasım 2019 Cuma 21:22 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 22:07
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın Suriye'deki faaliyetlerine katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu A.A, M.E, A.E. M.E.E. ve A.A. yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Kaynak: AA
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