Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Söğütlügöl köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Bölgeye sevk edilen orman işletmesine bağlı 16 arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Osmaniye
Son Haberler
- 00:21
- 00:14
- 23:39
- 23:39
- 23:32
Sıradaki Haber
Genç kardeşlerin örnek başarısı: 160 kazla başladılar, şimdi 1000 kazları var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz