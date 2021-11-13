Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 64 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 64 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 2 kamyonette gerçekleştirilen aramalarda sebze kasalarının altındaki gizli bölmelerde 62'si Afganistanlı, 2'si Pakistanlı olmak üzere 64 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 5 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Şanlıurfa
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