İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 2 kamyonette gerçekleştirilen aramalarda sebze kasalarının altındaki gizli bölmelerde 62'si Afganistanlı, 2'si Pakistanlı olmak üzere 64 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 5 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.