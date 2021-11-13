Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da silahlı kavga: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bağcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
Yüzyıl Mahallesi'ndeki Oto Center'a iki otomobille gelen bir grup, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ve burada esnaflık yapan Cemal D., oğlu Engin D. ve akrabaları Polat D.'ye silahla ateş açtı.
Olayda baba-oğul ile akrabaları hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.
Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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