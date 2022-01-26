Ankara, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSTİM OSB), internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından ülke genelinde OSB'lerde 24-28 Ocak tarihlerinde 3 günlük elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

TEİAŞ'ın elektrik arz-talep dengesinin sağlanması amacıyla uyguladığı elektrik kesinti programından ülke genelindeki OSB'lerin tamamı etkilenirken, birçok OSB, bu süreçte üretime ara verdi.

OSTİM OSB'de de 24 ve 25 Ocak tarihlerinde kesintiye gidilirken, aynı uygulama 28 Ocak'ta da yaşanacak.

OSTİM OSB Müdürlüğü, süreci, sanayicilerle istişare ederek hazırladığı bölgesel ve 24 saate yayılan kesinti planlamasıyla yönetiyor. Planlama kapsamında OSB'de kesinti sadece saat 08.00-18.00 arasında uygulanıyor. Kamuya hizmet veren kritik noktalar ise kesinti programına dahil edilmiyor.

Bu planla OSTİM OSB'de 3 günlük toplam kesinti süresi 15 saati geçmiyor. Böylece, OSTİM OSB, elektrik arzını TEİAŞ'ın belirlediği kotalarda sürdürerek üretimin tamamen aksamasını engelledi.

"Önceliğimiz üretim"

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, kesinti programı hakkında bilgilendirildikleri andan itibaren, süreci OSTİM'li sanayicilerin en az etkiyle tamamlayabilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Arıcı, TEİAŞ'ın tanımladığı günlük elektrik kotasının bölgeye adil bir şekilde paylaştırıldığını anlattı:

"Uygulamaya aldığımız program kapsamında sanayicilerimizin üretimini tamamen durdurmasını önledik. Belirlediğimiz gün ve saatler dışında sanayicilerimiz üretimlerine devam edebiliyorlar. Önceliğimiz üretim, sanayicilerimizin üretimlerini sürdürmeleri için elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. Bu süreçte sanayicilerimizi de enerjilerini verimli ve tasarruflu kullanmaları konusunda sürekli bilgilendiriyoruz. Sanayicilerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz."