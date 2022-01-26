Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya-Elazığ karayolu TIR ulaşımına açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yoğun kar ve tipi nedeniyle öğle saatlerinde çift yönlü TIR geçişine kapatılan Malatya-Elazığ karayolu tüm araçların ulaşımına açıldı.
Malatya-Elazığ karayolunda, ekiplerin çalışmalarının ardından TIR geçişleri başladı.
Bölgede kar ve tipi de etkisini yitirdi.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle Malatya-Elazığ karayolu çift yönlü TIR geçişine kapatılmış, polis ekipleri, kar lastiği veya zincir takılı olması şartıyla otomobillerin yola devam etmesine izin vermişti.
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