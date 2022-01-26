Malatya-Elazığ karayolunda, ekiplerin çalışmalarının ardından TIR geçişleri başladı.

Bölgede kar ve tipi de etkisini yitirdi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Malatya-Elazığ karayolu çift yönlü TIR geçişine kapatılmış, polis ekipleri, kar lastiği veya zincir takılı olması şartıyla otomobillerin yola devam etmesine izin vermişti.