Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 22:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ortağına kızdı, kamyonları kepçeyle ezdi
Şırnak'ta ortağına kızan firma sahibi 5 kamyonu kepçe ile parçaladı.
Şırnak'ta iş ortağı olan amca ile yeğenin tartışması pahalıya mal oldu.
Kömür ocağına ortak olan yeğen, tartışma sonrası bindiği kepçe ile sahadaki kamyonları ezmeye başladı.
Kömür ocağı sahasında çalışan işçilerin araya girmesi ile sakinleşerek araçtan inmeye ikna oldu.
Olayda 5 kamyon zarar gördü.
Etiketler: Şırnak
Son Haberler
- 23:44
- 23:38
- 23:23
- 23:27
- 23:06
Sıradaki Haber
Yurtta kalmak istemeyen genç odasını ateşe verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz