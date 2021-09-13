Şırnak'ta iş ortağı olan amca ile yeğenin tartışması pahalıya mal oldu.

Kömür ocağına ortak olan yeğen, tartışma sonrası bindiği kepçe ile sahadaki kamyonları ezmeye başladı.

Kömür ocağı sahasında çalışan işçilerin araya girmesi ile sakinleşerek araçtan inmeye ikna oldu.

Olayda 5 kamyon zarar gördü.