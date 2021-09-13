Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 21:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yurtta kalmak istemeyen genç odasını ateşe verdi
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'de kız yetiştirme yurdunda kalan öğrenci, yurttan çıkmak istedi. Görevlilerin izin vermemesi üzerine genç kız odasındaki yatak ve yorganları ateşe verdi. Görevliler yangını çok geçmeden söndürdü.
Olay, saat 20.30 sıralarında Düzce Fatih Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kız yetiştirme yurdunda meydana geldi.
Eskişehir'den, Düzce'ye sevk edilen 16 yaşındaki N.D., Düzce'deki yurtta kalmak istemediğini söyleyerek görevlilere dışarı çıkmak istediğini söyledi. Görevlilerin izin vermemesi üzerine odasına dönen N.D yatak ve yorganları ateşe verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Durumun fark edilmesi üzerine görevliler yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürerek durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yurda dağılan dumanı tahliye etti.
Odasını ateşe veren N.D.'nin ise dumandan etkilendiği belirlenip, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındığı öğrenildi.
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