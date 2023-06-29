Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.06.2023 13:00

Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışlar, Orta Karadeniz'de yarın öğleden sonra, Doğu Karadeniz'de yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Karşı şeride giren otobüs çok sayıda araca çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
İran: Mısır ve Fas ile ilişkileri normalleştirmek ve geliştirmek istiyoruz
13:45
Çipras, Syriza partisi liderliğinden istifa etti
13:37
Depremde ikizlerini yitiren anne çocuklar için oyun parkı kurdu
13:39
Ev kimyasallarına bağlı zehirlenmeler ölüme neden olabiliyor
13:42
Bakan Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyardı
13:19
Alman kaynaklar, AB-Türkiye ilişkileri için girişim başlatılacağını duyurdu
Çanakkale Limanı dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlıyor
Çanakkale Limanı dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlı karınca sürprizi
Kızılay gönüllülerinden bayramda çocuklara atlı karınca sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ