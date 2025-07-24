Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Yurdun birçok şehrinde orman yangınlarıyla mücadele yoğun şekilde devam ediyor.

İzmir'in Gaziemir ve Gaziantep'in Şehitkamil ilçelerindeki yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangınlar kontrol altına alındı.

Sakarya, Karabük, Bilecik ve Bolu'da da orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Hava ve arazi şartları alevleri müdahaleyi zorlaştırıyor. 7 noktada süren yangınların enerjileri düşürüldü. Rüzgarın da etkisinin azalmasıyla ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor.

Eskişehir ve Karabük'te devam eden orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.

10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için ekipler çaba harcıyor.