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Türkiye
TRT Haber 24.07.2025 20:51

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Sıcak havanın da etkisiyle birçok ilde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ekipler havadan ve karadan yoğun müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Yurdun birçok şehrinde orman yangınlarıyla mücadele yoğun şekilde devam ediyor.

İzmir'in Gaziemir ve  Gaziantep'in Şehitkamil ilçelerindeki yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangınlar kontrol altına alındı.

Sakarya, Karabük, Bilecik ve Bolu'da da orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Hava ve arazi şartları alevleri müdahaleyi zorlaştırıyor. 7 noktada süren yangınların enerjileri düşürüldü. Rüzgarın da etkisinin azalmasıyla ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor.

Eskişehir ve Karabük'te devam eden orman yangınlarına ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.

10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için ekipler çaba harcıyor.

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