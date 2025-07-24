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Türkiye
AA 24.07.2025 19:15

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bugün, fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı kutlu günün yıl dönümü. Yıllar sonra müminleri yeniden bağrına basan, secdelerine kavuşan bu ulu mabedin sevinci, gönlümüzü her daim umutla dolduruyor" mesajını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ali Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı kutlu günün yıl dönümü. Yıllar sonra müminleri yeniden bağrına basan, secdelerine kavuşan bu ulu mabedin sevinci, gönlümüzü her daim umutla dolduruyor. Yüce Rabbimiz bu kutlu günü başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzündeki tüm mahzun mescitlerin ve mazlum yüreklerin özgürlüğüne vesile eylesin."

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Diyanet İşleri Başkanlığı Ayasofya Camii
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