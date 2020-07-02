Ormanlar, hayatın devamı için olmazsa olmaz bir değer. Çünkü ormanlar azaldıkça insanlık oksijen deposunu kaybetmekle kalmıyor; küresel ısınma da giderek daha fazla etkili oluyor. Bu nedenle tüm dünyanın, ormanları gözü gibi koruması gerekiyor.

Türkiye’de toplam 22,7 milyon hektar ormanlık alan bulunuyor. Orman varlığının yüzde 55’i riskli ve yangınlar açısından çok hassas bir bölgede yer alıyor. Her yıl ortalama 2 bin 388 orman yangını çıkıyor. Çıkan yangınlarda yine ortalama 6 bin 665 hektar orman yok oluyor.

Türkiye’nin ciğerlerini korumak için tutulan nöbet

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının sayısında da yine artış gözlenmeye başladı. Özellikle mayıs ve ekim ayları arasında orman yangınları, diğer dönemlere nazaran daha çok görülüyor. Orman yangınlarının bir numaralı sebebi ise insan faktörü...

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 2 bin 688 orman yangını çıktı ve 11 bin 332 hektarlık alan alevlere teslim oldu. Bu yangınların bin 309’unun çıkış nedeni anlaşılamadı. İnsanların ihmali 833, doğal sebepler 372 yangına neden oldu. Kasıtlı şekilde çıkarılan yangınların sayısı ise 124 olarak açıklandı.

2019 yılında en fazla yangın alarmı verilen şehir Muğla oldu. Muğla’da yıl boyunca 264 yangın çıktı ve 939 hektar alan zarar gördü. İkinci sırada yer alan Antalya’da çıkan 199 yangında 234 hektar alan küle döndü.

Ve 2020… Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın ilk altı ayında Türkiye genelinde 836 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda zarar gören alan ise 923 hektar olarak kayıtlara geçti.

Artık İHA’lar da devrede

Türkiye’de orman yangınları ile hem havadan hem de karadan etkin şekilde mücadele ediliyor. Ülke genelinde 10 bin 500 yangın işçisi, 3 bin teknik personel, 5 bin memur ve 11 bin 500 yangın gönüllüsü her an alevlerle mücadele için tetikte bekliyor.

Nitelikli insan gücünün yanı sıra orman yangınlarına müdahalede teknik donanım da büyük önem taşıyor. 776 kuleden 24 saat insan ile gözetleme, 117 kuleden 254 kamera ile gözetleme de yapılıyor. Ormanlar olası bir yangın karşı artık insansız hava araçlarıyla da (İHA) gözetleniyor. Böylece yangınlara daha hızlı müdahale etme imkanı doğuyor. Tüm bu çabalar sayesinde yangınlar daha erken haber alınıyor ve daha fazla alan küle dönmekten kurtarılıyor.

İstanbul’da ilk altı ayda 52 orman yangını çıktı

Yüzde 44’ü ormanlarla kaplı İstanbul’da 2019’da 177 yangın çıktı. Bu yangınlar sonucunda 36 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul’da da orman yangını haberlerinde artış gözlenmeye başladı. 2020’nin ilk altı ayında 52 yangın çıktı ve 12 hektar alan kül oldu.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre şehrin yıllık yangın ortalaması 144. Bu yangınlarda zarar gören ortalama alan ise 30 hektar. Yine verilere göre İstanbul’da çıkan orman yangınlarının yüzde 99’u insan kaynaklı. Bu yangınların her yıl ortalama 17’si ise kasıtlı olarak çıkarılıyor.

İstanbul ormanlarını gözetleyen kuleler

Yangına karşı teyakkuzda bekleyen ekipler, ALO 177 ücretsiz yangın ihbar hattı, yangın gözetleme kuleleri ve kameralı gözetleme sistemlerinden gelen bilgiler doğrultusunda hareket ediyor.

Olası bir orman yangını için İstanbul’da 15 sabit, 16 tane ise mobil gözetleme kulesi bulunuyor. Bunun yanı sıra 2’si termal 26 kamerayla gözetleme yapılıyor. Ekipler bu sayede herhangi bir orman yangınına ortalama 8,37 saniyede müdahale etme şansını yakalıyor.

İstanbul genelinde toplam 37 yangın söndürme ekibi bulunuyor. Bunların 25’i arazöz, 12’si ise ilk müdahale ekibi. Bu ekiplerde toplam 147 yangın söndürme işçisi ve 80 teknik eleman görev yapıyor.