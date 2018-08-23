Orman yangınına müdahale süresi 10 dakikaya indi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını ilk müdahale merkezini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman işçileriyle bayramlaştı, yangın yönetim aracında orman yangına müdahale çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Pakdemirli, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ekiplerine destek olmak amacıyla onlarla bir araya geldiğini belirtti.

7 milyar fidan dikilecek

Orman Genel Müdürlüğünün, varlığı 150 yıla dayanan kurumsal, iyi bir teşkilat olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Orman varlığımız çok önemli. Son 15 yılda orman varlığımız yüzde 30 civarında arttı. 2023 için önemli hedeflerimiz var. 7 milyar fidanla ülkemizi buluşturmuş olacağız. O yüzden her bir ağacın çok çok önemi var bizler için." ifadelerini kullandı.

"Yangına müdahale süresi 10 dakika civarında"

Bakan Pakdemirli orman teşkilatının yangına müdahaledeki başarısına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"15 dakika olan müdahale süresini son günlerde iftiharla izliyorum ki 10 dakika civarına indirmiş durumdalar. Yangın sezonu henüz kapanmadı. İnşallah büyük yangınlarla karşılaşmayız. Bunların çoğu ihmal ve kaza sonucunda oluşuyor. Bu konuda vatandaşlarımız da çok daha dikkatli olacak şekilde, yangın çıkmamasına azami ihtimam göstereceklerdir diye düşünüyorum."

"Bin 250 yangın çıktı"

Bakan Pakdemirli, ziyareti sırasında yangınla mücadelede drone kullanımı konusunda Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'le görüş alışverişinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine, teknolojiyle iç içe olmak gerektiğini kaydetti.

İşi daha kolaylaştırıyorsa, rahatlatıyorsa ve çabuklaştırıyorsa her konuda teknolojiyi deneyeceklerini dile getiren Pakdemirli, "Orman tarafında da bu tarz projelerimiz olacak." dedi.

Bakan Pakdemirli, bu yangın sezonunda Türkiye genelinde bin 250 yangının çıktığını, yaklaşık 3 bin hektar alanın bu yangınlardan etkilendiğini aktararak, yangınlara çok hızlı müdahale edildiğini vurguladı.

Yangın kulesi işçileriyle bayramlaştı

Kemalpaşa'ya helikopterle gelen ve bu sırada ormanlık alanları havadan inceleyen Bakan Pakdemirli'nin, yangın kulelerinde görev yapan orman işçilerinin bayramını telsiz aracılığıyla kutladığı belirtildi.

Pakdemirli'nin işçilere, "Türk milleti sizin sayenizde rahat uyuyor, ferah bir yaşam sürüyor." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kaynak: AA