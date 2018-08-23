  • 23 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.069
    EURO 7.031
  • BIST 90185.99
    ALTIN 231.948
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uşak'ta otomobil gölete uçtu: 4 kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ta otomobil gölete uçtu: 4 kişi yaşamını yitirdi

Uşak Banaz'da piknik için yola çıkan aynı aileden 4 kişi, otomobilin gölete uçması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uşakta otomobil gölete uçtu: 4 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, Uşak Banaz'da bulunan sulama göletinde öğlen saatlerinde meydana geldi.

Engelli sürücü 56 yaşındaki Ramazan Yanar idaresindeki otomobille piknik için yola çıkan aile, Kızılcasöğüt göletine gitti. Burada kendilerine uygun yer arayan aile dik bir yokuşu çıkarken araç geri geri kaydı. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 50 metre uçurumdan sürüklenerek gölete uçtu.

Kazayı gören vatandaşalar yardıma koşarken, göl sularına gömülen aracı halat bağlayıp kenara çekmeyi başardılar. Olay yerine 112 ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Müdahalelere rağmen otomobilden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Sürücü Ramazan Yanar, ablası Ummahan Karacan, annesi Nazmiye Yanar ve yengesi Gönül Yanar hayatını kaybetti. 

Cenazeler Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaynak: İHA  

Etiketler: uşak, otomobil, kaza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER