Dünyaca ünlü pilotlar 8 yıl sonra Türkiye'de yarışacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, 8 yıl aradan sonra Türkiye'nin tekrar Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağına ev sahipliği yapacak olmasının önemini vurguladı.

Serkan Yazıcı, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen Dünya Ralli Şampiyonası'nda 10. ayak yarışının, Marmaris Rallisi adıyla 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla'da yapılacağını aktararak, bu organizasyonun ülke tanıtımına önemli katkıda bulunacağını dile getirdi.

"Türkiye, 8 yıl sonra dünyaca ünlü pilotlara ev sahipliği yapacak"

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve TOSFED'in çalışmaları sonrası ralliye ev sahipliği yapma hakkını elde ettiklerini hatırlatan Yazıcı, "Türkiye, 8 yıl aradan sonra dünyaca ünlü pilotlara ev sahipliği yapacak" dedi.

Serkan Yazıcı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir ayağını düzenleyecek olmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, "Bu değerli ve dünyanın en büyük otomobil sporları organizasyonunun ülkemize geri dönmesinde emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze, tüm bakanlık çalışanlarına, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muğla Valimize, Ula ile Marmaris Kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Organizasyon, ülke tanıtımı ve turizmi açısından da büyük önem taşıyor"

Yazıcı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de otomobil sporlarına yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade ederek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şampiyona, diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacak. Dünya Ralli Şampiyonası seçmelerinde Yeni Zelanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika'yı geride bıraktık. Bu büyük organizasyonla birlikte, Türkiye'nin her kulvarda sergilediği prestijli duruşu ve mesajları tüm dünyaya ulaşacak. Dünya Ralli Şampiyonası'na sadece bir spor organizasyonu gözüyle bakmamamız gerekiyor. Organizasyon, ülke tanıtımı ve turizmi açısından da büyük önem taşıyor."

50 bin turist bekleniyor

Organizasyonun 155 televizyondan yayınlanarak 849 milyon kişiye ulaşacağını dile getiren Serkan Yazıcı, "Yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turistin sadece Dünya Ralli Şampiyonası için bölgeye geleceğini öngörüyoruz" dedi.

Yazıcı, organizasyonun çok sayıda takipçisi olduğunun altını çizdi, "Dünya Ralli Şampiyonası'nı sezonda 5 milyona yakın seyirci yerinde takip ediyor. Bir yıl boyunca Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarını Youtube'dan 25 milyon, 155 televizyon kanalından da 849 milyon kişi seyrediyor. Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"İzleyiciler, doğal güzelliklere hayran kalacak"

TOSFED Başkanı Yazıcı, Muğla'da yapılacak yarışta sporcular ile izleyicilerin, deniz ve doğayla iç içe olacaklarını söyledi.

Pilotların toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçeceklerini hatırlatan Yazıcı, "Denize sıfır koşulacak etaplarda izleyiciler, doğal güzelliklere hayran kalacak. Datça ve Yeşilbelde etapları tekneyle takip edilebilecek. Ayrıca deniz ve doğayla iç içe gerçekleşecek olan şampiyonayı takip etmek isteyenler için kamp alanları da olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA