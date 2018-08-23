Bayram tatilindeki kazalarda 90 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Eskişehir-Ankara karayolunda polis ekiplerinin "kırmızı düdük" uygulamasına katıldı.

Ersoy, durdurulan otomobillerdeki çocuklara üzerinde kampanya bilgileri olan broşür, şapka, tişört ve "kırmızı düdük" verdi.

"Trafik terörüne karşı çok yoğun tedbirler uygulamaya çalışıyoruz"

Uygulama sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ersoy, bu bayram İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde trafik güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak için bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Bayramın ülke genelinde huzur içinde geçmesi için İçişleri Bakanlığı olarak bir dizi tedbirler aldıklarına değinen Ersoy, şunları dile getirdi:

"Bayram öncesi bu tedbirleri gerek bakanımız, gerek bakan yardımcılarımız açıkladılar. Hem asayiş ve güvenlik açısından hem de trafik terörüne karşı çok yoğun tedbirler uygulamaya çalışıyoruz. Halkımızın huzur ve güven içinde acısız bir bayram geçirebilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle bugün de bu yol hattında trafik uygulama noktalarımızı ziyaret ederek hem görevlilerimizin bayramlarını kutlamayı hem de vatandaşlarımızın bu hususlardaki duyarlılıklarını bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyoruz. Böyle bir yolculuğa çıktık."

"Bayram tatili süresince 90 kişi yaşamını yitirdi"

Ersoy, bayram tatili başladığından bu yana alınan yoğun tedbirlere rağmen herkesi üzen trafik kazalarının yaşandığını aktararak, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Bildiğim kadarıyla bu saat itibarıyla 90'a yakın kaybımız oldu. Bu acıları dindirebilmenin en temel yolu sürücülerimizin kurallara uymasıdır. Sürücülerimizin kurallara uymalarını teşvik etmek amacıyla çocuklarımızı annelerine, babalarına, büyüklerine karşı arabanın içinde trafik memuru ilan ettik. Onlara birer kırmızı düdük verdik. Aklımıza gelen her yolu, yöntemi deniyoruz. Ama sonuçta bu işin asli unsurunun bugün yol ve araç kalitelerimizi dikkate alırsak sürücülerin bizatihi kendilerinin olduğunu, sürücülerin mutlaka daha dikkatli ve duyarlı davranmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmayı görev biliyoruz. İnşallah dönüş yolunda giderken yaşadığımız acıları yaşamadığımız, dikkat, duyarlılık ve sabırla yolculuklarımızı yaparız. Gideceğimiz noktalara güvenle varırız inşallah."

Trafik uygulamasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Metin Ünlü de eşlik etti.

Kaynak: AA