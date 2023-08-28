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Türkiye
İHA 28.08.2023 20:08

Orman yangınına giden arazöz ile 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

Antalya-Isparta karayolunda yangına müdahaleye giden arazöz ile 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Orman yangınına giden arazöz ile 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Burdur’un Bucak ilçesi Antalya-Isparta karayolu üzerinde meydana gelen kazada yangın ihbarına giden İsa D. idaresindeki arazöz, seyir halindeki Gökhan Zengin idaresindeki otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar Orman İşletme Müdürlüğü personeli İsa D., Özkan A. ve Furkan Süleyman A.  ile plakalı otomobilde bulunan E.M.Z., E.Z. ve durumu ağır olan Meltem Z., ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobildeki Gökhan Zengin’in ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Zengin’in cenazesi Bucak Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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