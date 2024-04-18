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Türkiye
DHA 18.04.2024 10:25

Organlarını bağışladı, 3 gün sonra kazada hayatını kaybetti

Bursa'da, trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Karakaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazadan 3 gün önce organlarını bağışladığı ortaya çıkan Karakuş'un organları birçok hastaya umut olacak.

Organlarını bağışladı, 3 gün sonra kazada hayatını kaybetti

Kaza, 12 Nisan’da Yalova-Bursa Karayolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yalova'dan, Bursa istikametine seyir halinde olan Ziya Önder idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan R.A. (58) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Önder ile arkasında yolcu olarak bulunan Melek Karakaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

Tedavisi tamamlanan sürücü Ziya Önder tedavisinin ardından taburcu oldu. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş ise 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazadan 3 gün önce organlarını bağışlamış

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çaktı. Bu gelişmenin ardından Melek’in organlarının hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.

Öte yandan genç kızın yaşamını yitirmesinin ardından kazadan sonra serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün yeniden ifadelerinin alınarak adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Bursa Trafik Kazası Organ Nakli
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