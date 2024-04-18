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Türkiye
DHA 18.04.2024 10:28

Kazanın yaşandığı teleferiğin 36 kabini yere indirildi: İnceleme devam edecek

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazası sonrası 5 gün havadan asılı kalan 36 kabin, halatlı sistemin çalıştırılması ile yere indirildi.

Kazanın yaşandığı teleferiğin 36 kabini yere indirildi: İnceleme devam edecek
[Fotograf: DHA]

Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı, kabinlerde mahsur kalan 174 kişi de 23 saatlik operasyonla tahliye edildi.

Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 şüpheliyi 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.

Kazanın ardından hem olay yerinde hem de teleferik sisteminde çok sayıda denetim ve inceleme gerçekleştirildi.

Yere indirilen kabinler incelenecek

Bilirkişilerin hazırladığı raporda bakım, onarım ve denetimde kusurların olduğu, direkteki cıvatanın kopması sonucu kazanın meydana geldiği tespit edildi.

5 gün havada asılı kalan kabinler, savcılık incelemesinin ardından tek tek Sarısu Teleferik Sistemi'nin başlangıç noktasına getirilmeye başlandı.

Kırılan kabinin de aralarında olduğu 36 kabin, 2,5 saatte halatlı sistemin çalıştırılması sonucu yere indirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen işlem sonrası kabinlerin bir kez daha inceleneceği kaydedildi. 

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