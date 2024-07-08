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Türkiye
AA 08.07.2024 10:50

Ordu'da yağışın etkili olduğu iki ilçede hasar tespiti yapılıyor

Ordu'da şiddetli yağıştan etkilenen İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde temizlik ile hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Ordu'da yağışın etkili olduğu iki ilçede hasar tespiti yapılıyor
[Fotograf: AA]

Kentte dün etkili olan şiddetli yağış, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde hasara yol açtı.

Yağışın etkisini yitirdiği İkizce ve Çaybaşı'nda, Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin ekipleri temizlik çalışması yapıyor.

Heyelan nedeniyle kapanan İkizce-Ünye kara yolu ise yürütülen çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, şiddetli yağışın ardından zarar gören tarım arazileri ve yapılara yönelik hasar tespitinin AFAD tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Belediye ve Kaymakamlık olarak bu çalışmaya destek verdiklerini belirten Kaygı, çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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