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Türkiye
AA 22.06.2023 19:12

Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolunda heyelan

Ordu'da sağanak heyelana sebep oldu. Toprak kayması nedeniyle Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yoluna bir süre ulaşım sağlanamadı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolunda heyelan

Kabataş ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Şifasuyu Mahallesi Köleli mevkiindeki Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekiplerince yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Fatsa ilçesine bağlı Yavaş ve Aşağıyavaş Mahallelerinde etkili olan yağış sonrası 14 ayrı noktada heyelan meydana geldi.

Araçlarında mahsur kalan aile kurtarıldı

Bölgede inceleme yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, gazetecilere yağışların aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Yağışla birlikte heyelan meydana gelen yerlere iş makineleri ile müdahale edildiği bilgisini veren Kibar, biriken su içerisinde araçlarında mahsur kalan bir ailenin kurtarıldığını belirtti.

Heyelan olan bir noktada başka bir ailenin daha bölgeden alınması için çalışma başlatıldığını aktaran Kibar, vatandaşların özellikle debisi yükselen dere ve ırmak kenarlarına yaklaşmaması çağrısında bulundu.

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