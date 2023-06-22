Kayalıktan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

İlçedeki Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden İ.G, patikada yürürken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve jandarma ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

Arazinin sarp ve kayalık olduğu bölgeye ambulans gidemediği için İl Jandarma Komutanlığından helikopter talep edildi.

Hayati tehlikesi yok

Gerekli hazırlıkların ardından askeri helikopter, Düzgün Baba Dağı'na intikal ederek yaralının bulunduğu alana iniş yaptı.

Ekiplerin desteğiyle helikoptere taşınan yaralı, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​​​​​​​​