Akkuyu NGS'nin inşaat sahası havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı 27 Nisan'daki İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni ile "nükleer tesis" statüsüne kavuşan Akkuyu NGS'de çalışmalar sürüyor.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak projede, dört ünitede de inşaat ve montaj işlemleri eş zamanlı yürütülüyor.

İlk reaktör bu yıl devreye alınacak

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Akkuyu NGS'de ilk reaktörün bu yıl devreye alınması planlanıyor.