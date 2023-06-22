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Türkiye
AA 22.06.2023 17:24

Akkuyu NGS'nin inşaat sahası havadan görüntülendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahası helikopterle havadan görüntülendi.

Akkuyu NGS'nin inşaat sahası havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı 27 Nisan'daki İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni ile "nükleer tesis" statüsüne kavuşan Akkuyu NGS'de çalışmalar sürüyor.

Akkuyu NGS'nin inşaat sahası havadan görüntülendi

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak projede, dört ünitede de inşaat ve montaj işlemleri eş zamanlı yürütülüyor.

Akkuyu NGS'nin inşaat sahası havadan görüntülendi

İlk reaktör bu yıl devreye alınacak

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Akkuyu NGS'de ilk reaktörün bu yıl devreye alınması planlanıyor.

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