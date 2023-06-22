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Türkiye
AA 22.06.2023 17:01

Sinop'ta 10,5 milyon euroluk yatırımla yapılan tesis balıkçılara hizmet verecek

Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yapımı tamamlanan Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi, gelecek balık sezonunda hizmet vermeye başlayacak.

Sinop'ta 10,5 milyon euroluk yatırımla yapılan tesis balıkçılara hizmet verecek
[Fotograf: AA]

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, KUZKA, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle hayata geçirilen 10,5 milyon avroluk tesisin yapım sürecinin tamamlandığı ifade edildi.

Sinop başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ndeki balıkçılık sektörünün gelişmesine katkı sunacak tesisin eylül ayında balıkçılara hizmet vermeye başlayacağı anlatılan açıklamada, tesisin 20 dönüm arazi üzerine kurulduğu bilgisiyer aldı.

Tesis temmuz ayında teslim edilmiş olacak

Tesisin balıkçılık sektörü açısından önemine işaret edilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Enerjisinin bir kısmını güneşten sağlayacak tesis, yılda 3 bin ton su ürünü işleme ve şoklama yapabilecek kapasitede inşa edildi. Günlük 1200 ton depolama kapasitesine sahip tesiste, dakikada 45 somon işleme, saatte 5 ton hamsi boylama ve günlük 60 ton ürün şoklama yapılabiliyor. Sinop Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi, makine ve ekipmanlarının aktif hale getirilmesiyle temmuz ayında teslim edilmiş olacak. Eylül ayında başlayacak sezonda küçük ve orta ölçekli balıkçılara ürünlerini işleme, şoklama ve depolama hizmetleri sunulacak."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sinop
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