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Türkiye
AA 22.06.2023 16:55

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez Altıeylül ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen zanlıların evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise 82 gram metamfetamin, 200 kök kenevir bitkisi, 30 gram kenevir tohumu, 12 gram kubar esrar, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, iki tabanca, av tüfeği, 6 adet tabanca mermisi, iki hassas terazi, iki adet çalıntı motosiklet ve suç geliri olduğu değerlendirilen 21 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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