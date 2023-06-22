Vinç ve tır kiralayıp 5 tonluk siloyu çalan zanlı tutuklandı

Ovayurt Mahallesi'nde bir beton firması sahibi, 5 ton ağırlığındaki çimento silosunun çalınması üzerine jandarmaya başvurdu.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, değeri yaklaşık 300 bin lira olan silonun ve şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, boyun ve ensesinde belirgin haldeki dövmelerden kimliğini tespit ettiği 25 yaşındaki R.B.Ü'yü İzmir'de yakaladı.

Denizli'ye getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zanlının 5 tonluk çimento silosunu çalmak için vinç ve tır kiraladığı belirlendi.

Zanlının sattığını ifade ettiği silonun bulunması için çalışma yürütülüyor.