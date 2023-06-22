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Türkiye
AA 22.06.2023 18:46

Rize'de iki köyü birbirine bağlayan köprünün bir kısmı çöktü

Rize'nin Çayeli ilçesinde iki köyü birbirine bağlayan 149 metre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çöktü. Köprünün çökmesinin ardından ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Rize'de iki köyü birbirine bağlayan köprünün bir kısmı çöktü

İlçedeki Büyükdere Deresi üzerinde 2007'de inşa edilen, Maltepe ile Güzeltepe köylerine ulaşımı sağlayan 8 metre genişliğinde ve 18 metre yüksekliğindeki köprünün bir kısmı çöktü.

Çökme nedeniyle iki köy arasındaki bu güzergah ulaşıma kapandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Köprünün kullanılmaması için giriş ve çıkışına iş makineleri yardımıyla toprak döküldü, jandarma ekiplerince ise güvenlik önlemi alındı.

Maltepe Köyü Muhtarı Ali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köprünün bu hale gelmesinin sebebi, özel bir şirket tarafından aşırı derecede köprünün alt kısmından malzeme alınması. Dün akşam fazla değil, az bir yağmur yağmasına rağmen 3-4 saat içinde köprü çöktü" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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