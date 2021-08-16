Zafer Altunay, Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Çambaşı Yaylası'na gitti. Aracıyla seyir halinde olan Altunay, siste yolunu kaybetti.

Kendisinden 3 gün haber alınamadı. Yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

3 gün sonra sevindirici haber geldi

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu Zafer Altunay, aracıyla birlikte Çambaşı Yaylası Madala Obası civarında bulundu.

Altunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Altunay yaşadıklarıyla ilgili, "Siste kayboldum, yolumu ararken de ormanlığa girmişim, araba saplandı öyle kaldım. 2-3 gün arabadaydım zaten" dedi.