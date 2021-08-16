Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ordu'da siste kaybolan kişi 3 gün sonra sağ olarak bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'da kaybolan Zafer Altunay'dan 3 gün sonra sevindirici haber geldi. Çambaşı Yaylası'nda siste kaybolan Altunay sağ olarak bulundu. Altunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zafer Altunay, Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Çambaşı Yaylası'na gitti. Aracıyla seyir halinde olan Altunay, siste yolunu kaybetti.
Kendisinden 3 gün haber alınamadı. Yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Bölgeye giden ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
3 gün sonra sevindirici haber geldi
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu Zafer Altunay, aracıyla birlikte Çambaşı Yaylası Madala Obası civarında bulundu.
Altunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Altunay yaşadıklarıyla ilgili, "Siste kayboldum, yolumu ararken de ormanlığa girmişim, araba saplandı öyle kaldım. 2-3 gün arabadaydım zaten" dedi.
Etiketler: Ordu
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