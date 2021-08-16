Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de heyelan: 14 yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar oldu. Ulaşıma kapanan 14 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.
Kentte dün gece etkili olan şiddetli yağışa bağlı oluşan heyelan sebebiyle merkez ve Şavşat'ta 5'er, Yusufeli'nde 4 olmak üzere 14 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma yürütülüyor.
Yağış, bazı köylerdeki tarım arazilerinde zarara da yol açtı.
[Fotoğraf: AA]
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