Kentte dün gece etkili olan şiddetli yağışa bağlı oluşan heyelan sebebiyle merkez ve Şavşat'ta 5'er, Yusufeli'nde 4 olmak üzere 14 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Yağış, bazı köylerdeki tarım arazilerinde zarara da yol açtı.

[Fotoğraf: AA]