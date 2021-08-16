Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 ilde PKK/KCK operasyonu: 60 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin, Şırnak ve Batman'da düzenlenen terör operasyonlarında aralarında HDP'li isimlerin de olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, terör soruşturması kapsamında tespit edilen bazı isimlere yönelik gözaltı kararı çıkardı.
Terör örgütü ile bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilere yönelik emniyet ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında HDP'lilerin de olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Şırnak ve Batman'da da 29 kişi yakalandı
Şırnak'ta da terör operasyonu vardı. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da da ekiplerin kent merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere eş zamanlı yaptığı baskında, aralarında HDP'li yöneticilerin olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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