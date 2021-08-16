Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 29 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan birinin uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçundan da arandığı öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmada Y.Ö. ve Ş.Ç'nin yasa dışı yollardan temin ettikleri sikkeleri satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.
Ekiplerce takibe alınan ve operasyon düzenlenen zanlıların aracında 29 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.
Bu arada zanlılardan Ş.Ç'nin "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan da arandığı tespit edildi.
Etiketler: Antalya Tarihi Eser Uyuşturucu
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