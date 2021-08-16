İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, dolandırıcıların sosyal medyada kolay kredi reklamı vererek mağdurların hesap bilgilerini aldığı tespit edildi.

Mağdurlar adına kredi çeken şebekenin parayı kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takip başlatıldı.

18 şüpheliden 15'i yakalandı

8 ayrı eylemde 90 bin liralık vurgun yapan dolandırıcılara yönelik İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

18 şüpheliden 15’i yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu.