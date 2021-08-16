Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) tarafından sel bölgelerindeki altyapı hasarları gideriliyor.

[Fotoğraf: AA]

İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, felaketin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda olay yerine gittiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için genel müdürlük ve tüm bölge müdürlüklerimizi seferber ettik. İlk dakikadan itibaren bir yandan hasar tespit çalışmalarına başlanmış diğer yandan da tespit edilen hasarların giderilmesine yönelik çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülmüştür. İçme suyu ve atık su tesislerimizdeki arızaları gidererek altyapı hasarlarını bir an önce çözmek ve hayatın yeniden normalleşebilmesi için 24 saat esasıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Afet bölgelerinin tamamında her bir vatandaşımızın sorununu çözebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

İLBANK olarak 150 kişilik ekip ve 50'ye yakın araçla selden etkilenen tüm illerde hızla mücadele ettiklerini dile getiren Büyük, "Bartın'ın Ulus, Kumluca ve Abdipaşa ilçelerimizde tüm arızalar giderilerek ilçelerimize su verilmeye başlandı. Sinop'ta en çok etkilenen ilçelerimizden olan Ayancık'ta şehri besleyen 13 kilometrelik iletim hattı kullanılamaz hale gelmişti. Ancak İller Bankası ekiplerimizce yaptığımız yoğun çalışmalar sonucunda hasarlar giderilerek, ilçemize yeniden su verilmeye başlandı. Kastamonu Devrekani içme suyu terfi arızası ve Azdavay'da yıkılan köprü yerine askıda iletim hattı döşenerek, bu ilçelerimizin de tamamına içme suyu verildi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kastamonu'nun selden en fazla etkilenen Bozkurt ilçesinde de ilk andan itibaren tüm ekiplerin büyük bir özveriyle çalışmalarına başladığına dikkati çeken Büyük, şunları kaydetti:

"Bozkurt'ta ilk gün 5 mahalleden 4'üne içme suyu verildi. Merkez mahallesini besleyen kaynak ve iletim hatlarındaki meydana gelen büyük hasarlar, yoğun bir çalışma sonucunda giderilerek, nüfusun yoğun olduğu bu mahallemize de çok şükür su vermeye başladık. Bütün bu çalışma sürecinde emeği geçen İLBANK çalışanlarına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."