Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da servis devrildi: 3 öğrenci yaralandı
[Fotograf: TRT Haber]
Ordu'nun Ünye ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Ahmet Topuz yönetimindeki okul servisi, ilçeye bağlı Killik Mahallesi'nde devrildi.
Kazada araçtaki 3 öğrenci yaralandı.
Yaralanan öğrenciler, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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