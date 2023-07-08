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Türkiye
DHA, AA 08.07.2023 23:39

Ordu'da sağanak: Dere taştı, caddeleri su bastı

Ordu'da sağanak nedeniyle debisi yükselen Bülbül Deresi'nin bazı noktalardan taşması sonucu caddeleri su bastı, rögarlar tıkandı. Bazı yollar, güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Altınordu ilçesinde debisi yükselen Bülbül Deresi'nin belli bölümlerinden taşmasıyla Süleymanfelek ve Zübeyde Hanım caddelerini su bastı. Caddelerdeki esnaf, iş yerlerindeki su ve çamuru temizlemeye çalışıyor.

Altınordu ilçesindeki kara yolu güvenlik amacıyla Samsun ve Giresun yönlerinden polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Selimiye ve Nizamettin mahallelerinde de vatandaşlar yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Altınordu Belediyesine bağlı ekipler, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı 

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin debisinin yükselip taşması nedeniyle Ordu- Giresun ve Ordu- Samsun istikametleri trafiğe kapatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapatılmasının ardından trafik, kentin üst tarafından geçen çevre yolundan sağlanmaya başladı. 

Polis ekipleri de bölgede vatandaşları dereye yakın yürümemeleri konusunda uyarıyor.

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