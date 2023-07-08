Ordu'da sağanak: Dere taştı, caddeleri su bastı

Kentte akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Altınordu ilçesinde debisi yükselen Bülbül Deresi'nin belli bölümlerinden taşmasıyla Süleymanfelek ve Zübeyde Hanım caddelerini su bastı. Caddelerdeki esnaf, iş yerlerindeki su ve çamuru temizlemeye çalışıyor.
Altınordu ilçesindeki kara yolu güvenlik amacıyla Samsun ve Giresun yönlerinden polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.
Selimiye ve Nizamettin mahallelerinde de vatandaşlar yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı.
Altınordu Belediyesine bağlı ekipler, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı
Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi'nin debisinin yükselip taşması nedeniyle Ordu- Giresun ve Ordu- Samsun istikametleri trafiğe kapatıldı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapatılmasının ardından trafik, kentin üst tarafından geçen çevre yolundan sağlanmaya başladı.
Polis ekipleri de bölgede vatandaşları dereye yakın yürümemeleri konusunda uyarıyor.