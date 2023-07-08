İzmir'deki kilisede alkollü eğlenceye tepki

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Merkezi olarak kullandığı Aziz Vukolos Kilisesi'nde alkollü eğlence düzenlenmesi için izin verildi.

Tarihi kilisede davetliler gece boyunca dans etti. Eğlence sırasında kilise içerisindeki dini figürler zarar gördü.

"Hz İsa figürümüz parti mezesi yapılmıştır"

Kilisedeki eğlenceye ait görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla durumdan haberdar olan İzmir Rum Ortodoks Toplumu, yazılı açıklama yaptı.

Mabedde içki içildiği, Hz. İsa figürünün parti mezesi yapıldığı ifade edilerek, tepki gösterildi.

"Bizler Hz. İsa’ya layık görülen bu davranışın Hz. Muhammet ya da Hz. Musa’ya sergilenmesini de kabul edemezdik" denildi.

"Bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz"

Açıklamada izni veren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de çağrı yapıldı.

"Kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

