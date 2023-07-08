Parçalı Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.07.2023 20:53

Sahil Güvenlik ekipleri selde mahsur kalan iki kişiyi helikopterle kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Şile'de yağmur sonrası yaşanan selde mahsur kalan 2 kişiyi helikopterle kurtardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kurtarma operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız her türlü şartta vatandaşlarımızın yanında. Bugün Şile Hacıllı köyü mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Sahil Güvenlik helikopteri ve Dalış Timimizin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

Paylaşımda, kurtarma anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İstanbul Sahil Güvenlik Sel Yağış
Sıradaki Haber
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:07
İstanbul'da fırınlara denetim: Tarifeye uymayan 116 fırına ceza kesildi
21:49
Gaziantep'te 14 ton etil alkol ele geçirildi
21:46
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye'ye zeytin dalı uzatmaya devam ediyoruz
21:24
Zelenskiy: Türkiye'deki 5 Azov Taburu komutanı Ukrayna'ya döndü
22:01
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
20:26
Özkan Uğur salı günü son yolculuğuna uğurlanacak
Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa edilecek
Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa edilecek
FOTO FOKUS
Sahil Güvenlik ekipleri selde mahsur kalan iki kişiyi helikopterle kurtardı
Sahil Güvenlik ekipleri selde mahsur kalan iki kişiyi helikopterle kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ