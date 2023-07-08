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Türkiye
AA 08.07.2023 19:34

AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 11 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu kod"lu uyarı yaptı.

AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün Kastamonu, Sakarya, Bartın, Karabük, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sinop, Samsun ve Ordu'yu kapsayan 11 il için "turuncu kod" ile yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Açıklamada, turuncu kodla yağış uyarısı verilen illerdeki valilikler ve muhtarların bilgilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerimize tedbir amaçlı ilave personel ve ekipman sevk edilmiştir. Ayrıca pazar günü, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da çok kuvvetli, yer yer şiddetli, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir."

4 ile 'sarı' uyarı

İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için ise "sarı" kodla yağış uyarısı yapıldı.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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AFAD Sağanak Yağış
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