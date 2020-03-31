İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tıbbi maske kullanımının artmasıyla merdiven altı tabir edilen ve Sağlık Bakanlığının onayı alınmaksızın imal edilen ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi ve haksız kazanç sağlayan kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Altınordu ilçesinin Durugöl Mahallesi'nde faaliyet gösteren iki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramada halk sağlığını tehdit eden 13 bin tıbbi maske ve maske yapımında kullanılan 3 bin metre kumaş ele geçirildi, iş yerlerindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.