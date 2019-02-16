Ordu'nun Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi'nin Yağcılı mevkisindeki bazı evlerde meydana gelen çatlak ve yollarda yarıkların oluşması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonrası bazı evlerle ilgili boşaltılma kararı verildi.

Söz konusu evlerden 10'unda ikamet eden vatandaşlar, akrabalarına gönderildi.

Vatandaşların kısa süre içinde yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan, Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran da heyelan riskinin devam ettiği mahallede incelemelerde bulunarak, AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA