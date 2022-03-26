Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ordu'da heyelan: 4 ev yıkıldı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'da Altınordu ilçesinde heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle 4 ev yıkıldı, risk altındaki bir ev de boşaltıldı.
Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki heyelan sabah saatlerinde meydana geldi.
Tek katlı 4 köy evi yıkıldı, bir evde ise heyelan sonrası yangın çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bölgedeki bir ev de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.
Heyelanda 4 inek ile bir köpek telef oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Son Haberler
- 14:16
- 14:19
- 13:45
- 13:46
- 13:54
Sıradaki Haber
Çukurca'nın kaderi tahinle değişti: Ekonomiye 1 milyon liralık katkı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz