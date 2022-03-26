Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki heyelan sabah saatlerinde meydana geldi.

Tek katlı 4 köy evi yıkıldı, bir evde ise heyelan sonrası yangın çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bölgedeki bir ev de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Heyelanda 4 inek ile bir köpek telef oldu.

[Fotoğraf: İHA]