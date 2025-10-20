Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
AA 20.10.2025 15:27

Ordu'da hamsi bolluğu: Kilosu 70 liraya düştü

Karadeniz’de av sezonunun hareketlenmesiyle hamsi tezgahlarda bollaştı. Geçen hafta 100 ila 150 liradan satılan hamsinin kilogramı 70 liraya kadar geriledi.

Ordu'da hamsi bolluğu: Kilosu 70 liraya düştü

Ordu'da denize açılan balıkçılar, bir süredir avladıkları bol miktarda hamsiyle kıyıya dönüyor.

Balık tezgahlarında hamsinin yanı sıra mezgit ve istavrit en çok satılan çeşitler arasında bulunuyor. Kentte hamsi 70 liradan, mezgit 200, barbun 150 ve istavrit ise 100 liradan satılıyor.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, son günlerde özellikle hamsi avının yeniden arttığını, buna bağlı olarak fiyatların düştüğünü söyledi.

Geçen hafta 100 ila 150 liradan satılan hamsinin kilogramının 70 liraya gerilediğini ifade eden Arslantürk, hamsinin bollaştıkça fiyatının düşmeye devam edeceğini dile getirdi.

Arslantürk, hamsinin yanı sıra tezgahta en çok istavrit ve mezgite ilgi olduğunu sözlerine ekledi.

Ordu
