AA 15.11.2025 12:01

Ordu-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve tipi sebebiyle kapanan Ordu-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı.

Ordu-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ilçe merkezinde durduğunu, yüksek kesimlerde ise aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Ordu-Sivas kara yolunun, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldığını belirten Koçyiğit, "Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi ekiplerinin bölgede iş makineleriyle çalışması sürüyor. Ordu-Sivas kara yolu dün kapanmıştı, sabah saatlerinde greyderler çalışarak yolun tamamını açtı. Şu an yolun ulaşımında herhangi bir sorun yok." dedi.

Koçyiğit, ulaşımın sağlanamadığı yüksek kesimdeki bazı mahalle ve yayla yollarının da gün içinde açılması için çalışma planladıklarını dile getirdi.

