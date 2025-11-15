Ekim ayında en sıcak yerle en soğuk yer arasındaki fark 44 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerie göre, Türkiye genelinde 1991-2020 arası 15,6 derece olan ekim ayı ortalama sıcaklığı bu yıl 0,1 derece artışla 15,7 derece olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay sıcaklıklar, Dalaman, Acıpayam, Korkuteli, Akhisar, Muğla, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Kale (Demre), Van, Başkale ve Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Ekim ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,8 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 37,5 derece Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Geçen ay, Marmara Bölgesi'nin tamamında sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 2,4 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 31,1 dereceyle Bursa'da ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde ekimde ortalama sıcaklıklar, Akhisar ve Muğla çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretti.

Bölgede en düşük sıcaklık 0,1 dereceyle Kütahya'nın Gediz ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 30,2 derece olarak Manisa'nın Salihli ilçesinde ve Muğla'nın Milas ilçesinde kayıtlara geçti.

Akdeniz Bölgesi'nde ise ekim ayı ortalama sıcaklıkları, Acıpayam, Korkuteli ve Dalaman çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Kale (Demre) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 3,3 dereceyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 36,5 dereceyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde kayıtlara geçti.

İç Anadolu Bölgesi'nde geçen ay, sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,8 derece olarak Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 31,7 dereceyle Konya'nın Ereğli ilçesinde ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ekim ayı ortalama sıcaklıkları, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde seyretti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,8 dereceyle Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 33,2 dereceyle Amasya'da kayıtlara geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklığı Van ve Başkale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde kayıtlara geçti.

Bölgede en düşük ekim ayı sıcaklığı sıfırın altında 6,7 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 32 dereceyle Elazığ'ın Palu ilçesinde gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ekim ayı ortalama sıcaklıkları Şırnak çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 3 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 37,5 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti.